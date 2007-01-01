القبض على ضابط مزيف لمدة 8 سنوات بالقوات المسلحة السودانية

ألقت استخبارات الدعم السريع في السودان القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب بالقوات المسلحة السودانية، وكان يعمل بإرتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري بمدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.

وقال مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة آدم، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء، إن المتهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب منذ ثمانية أعوام حيث استخرج بطاقة عسكرية في عام 2012 وقام بتجديدها في عام 2018 ويتردد بصورة متكررة على القصر الجمهوري وديوان الحكم الاتحادي.

وأكد جمعة أنه ضبطت بحوزة المذكور إضافه لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية وعدد 11 طلقة 9 ملم.

وأشار إلى أن المتهم من خلال إستجوابه أقر بإرتكابه عدداً من الجرائم مستغلاً بطاقته العسكرية وعلاقته ببعض الضباط والنافذين في الدولة.

ولفت إلى أن المتهم أقر بعمله في تهريب الذهب وتجارة الدولار وتهريب وتجارة الذخيرة بالإضافة إلى استخراج تصاريح المرور ورخص القيادة والأرقام الوطنية والجوازات وتراخيص المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكد الناطق باسم قوات الدعم السريع أن المتهم اعترف بالإحتيال على الفتيات بممارسة الدعارة معهن والقيام بتصويرهن لغرض الابتزاز.