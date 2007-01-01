أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية "إي آر تي" بأن البلاد أعادت السماح باستقبال الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بداية من يوم الأربعاء، ووصلت بالفعل أولى رحلات الطيران العارض إلى رودس وكريت وأثينا.



ومن المقرر السماح للسياح القادمين من السويد بدخول البلاد بداية من الأربعاء المقبل.



وقال كريستوس بيلاتاكيس، مدير أحد الفنادق في رودس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عبر الهاتف، إن رفع الحظر رغم وجود أعداد كبيرة من إصابات كورونا في بريطانيا يكشف عن أن قطاع السياحة باليونان يتمسك بأية قشة من أجل البقاء.



تجدر الإشارة إلى أن الألمان هم أكثر من يزورون البلاد، يليهم البريطانيون.



ووفقا لبيانات منظمة مشغلي الفنادق اليونانية، فقد تسببت جائحة كورونا في إلحاق أضرار شديدة بالقطاع.



وفتحت نصف الفنادق فقط أبوابها، فيما تمثل حجوزات أغسطس 15% من حجوزات الشهر نفسه من عام 2019.



ويتعين على جميع السياح القادمين إلى اليونان التسجيل عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 24 ساعة قبل السفر، وتقديم معلومات حول مكان تواجدهم السابق ومكان إقامتهم خلال العطلة. وتحدد قواعد خاصة لاحقا من سيحتاج إلى اختبار الفيروس.



وحافظت اليونان على معدل إصابة منخفض بسبب قيامها باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في وقت مبكر، إلا أنها بدأت مؤخرا في إعلان تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات التي ترتبط كلها تقريبا بالسياح.



وأعلنت السلطات أمس تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3883، من بينها 193 حالة وفاة.