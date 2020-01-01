الخارجية الصينية: بكين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية العقوبات المرتبطة بهونج كونج

أعلنت وزارة ‏الخارجية الصينية، أن بكين استدعت السفير الأميركي على خلفية العقوبات المرتبطة بهونج كونج، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»،في خبر عاجل، مساء الأربعاء.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمس الثلاثاء، تشريعًا من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ «نزع الحكم الذاتي عن هونج كونج».



وقال ترامب إنه وقع أمرا تنفيذيا لإنهاء «الامتيازات الخاصة» التفضيلية لهونج كونج، في استمرار لحملة الرئيس الأمريكي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.



وأعلن الرئيس في مايو عن مساعيه لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج، مشيرا إلى تعامل الصين مع الجائحة.



ولقي التشريع المسمى «قانون محاسبة الخاص بهونج كونج» دعما من الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب أوائل العام الجاري.



ووافق الكونجرس على القانون ردا على فرض بكين قانون الأمن الوطني على هونج كونج، والذي يخشى معارقوه أن يكون الهدف منه قمع المعارضة في هونج كونج، التي شهدت احتجاجات كثيفة العام الماضي.



وانتقد ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض على غرار أسلوب الحملات الانتخابية، الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، لعدم التعامل مع الصين بالشكل المناسب أثناء وجودهما في منصبيهما.



وسيكون تغيير الوضع صفعة قوية لعلاقة هونج كونج التجارية مع الولايات المتحدة ومكانة الإقليم كمركز مال آسيوي رئيسي، والذي يعد أيضا مرفقا للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع دول أخرى.