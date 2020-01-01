ذكر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو أن حكومته ستسرع من الإنفاق لإنعاش النمو الاقتصادي من الربع الثالث، حيث تضررت الاستثمارات الخاصة والاستهلك المحلي بشدة بسبب وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للانباء اليوم الأربعاء.



وقال جوكو أمام اجتماع لحكام الأقاليم في جاكرتا اليوم، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بلغ 3ر4 بالمئة.



وأضاف الرئيس الإندونيسي أن زيادة الانفاق الحكومي خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي أمر مهم لإنعاش الأقتصاد.



ويحث الرئيس أيضا الحكومات الإقليمية على إنفاق 170 تريليون روبية متراكمة في البنوك وتسهيل اللوائح للإسراع من صرف الأموال، طبقا لما ذكره مكتبه في بيان على الموقع الالكتروني له.



وكانت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي (بي.بي.إس) الصادرة اليوم قد أظهرت ارتفاع معدل الفقر في إندونيسيا إلى 78ر9 في المئة خلال مارس الماضي مقابل 41ر9 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.