119 فندقًا حصلوا على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء

ارتفعت أعداد الفنادق التي تتقدم بطلب للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والأثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بمحافظة جنوب سيناء، لمزاولة النشاط السياحي، تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية منذ بداية الشهر الجاري،

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية بلغ 119 فندقًا، بعد استيفاء ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ هي الأعلى في الحصول على الشهادة، وبلغ عدد الفنادق بها 90 فندقًا، تليها مدينة دهب 13 فندقًا ، و4 بمدينة نويبع، 6 فنادق بمدينة طابا، و6 في مدينة رأس سدر، وجميعهم يزاولون العمل بالفعل، ويستقبلون الأفواج السياحية الداخلية والخارجية الوافدة للمحافظة, بالإضافة إلى أن 10 فنادق جديدة في صدد الحصول على شهادة السلامة الصحية، لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات.

وأكد المحافظ، أن جميع الفنادق التي تزاول العمل تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي جرى وضعها من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك العديد من الفنادق، تستعد للحصول على الشهادة، بعد أن تقدمت بطلبات لمزاولة العمل.