دراسة تجريبية تبحث في علاقة قلة النوم بالاستقرار العاطفي لدى الأطفال

في دراسة تجريبية جديدة، أعدها كانديس ألفانو، أستاذ علم النفس بجامعة هيوستن ومدير مركز النوم والقلق، اتضح أن النوم غير الكاف يغير عدة جوانب للصحة العاطفية للأطفال.

وعلى الرغم من أن الكثير من الأبحاث السابقة، تربط قلة النوم مع الصحة العاطفية السيئة، إلا أن الدراسات التجريبية في الأطفال نادرة، وفق ما ذكر ألفانو لمجلة علم نفس الأطفال والطب النفسي.

وطبق ألفانو وفريقه التجربة على 53 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عامًا على مدار أكثر من أسبوع، وأكمل الأطفال تقييمًا عاطفيًا في المختبر مرتين، مرة بعد ليلة من النوم الصحي ومرة أخرى بعد ليلتين من نوم متقطع وغير منتظم.

وجعل التقييم متعدد الأساليب، حيت يشاهد الأطفال مجموعة من الصور ومقاطع الأفلام التي تثير المشاعر الإيجابية والسلبية، في حين سجل الباحثون استجابات الأطفال على مستويات متعددة، بالإضافة إلى التصنيفات الشخصية للعاطفة.

وجمع الباحثون عدة ملاحظات من بينها عدم انتظام ضربات القلب -مؤشر غير جراحي لتنظيم العاطفة المرتبط بالقلب- وتعبيرات الوجه، وأشار ألفانو إلى حداثة هذه البيانات، وقال: "إن الدراسات التي تستند إلى تقارير ذاتية عن العاطفة مهمة للغاية، لكنها لا تخبرنا كثيرًا عن الآليات المحددة التي من خلالها يؤدي النوم غير الكاف إلى زيادة المخاطر النفسية للأطفال".

وقال ألفانو: "بعد تقييد النوم لدى الأطفال لاحظنا تغيرات في الطريقة التي يجري بها الأطفال التقييم في المختبر، وينظمون ويعبّرون عن عواطفهم، وتم العثور على أهم التغييرات استجابة للمنبهات العاطفية الإيجابية وليس السلبية".

وسلط ألفانو الضوء على الآثار المترتبة على نتائج الدراسة لفهم كيف أن قلة النوم قد تنتشر في الحياة الاجتماعية والعاطفية اليومية للأطفال، وقال: "إن الخبرة والتعبير عن المشاعر الإيجابية ضرورية لتكوين صداقات مع الأطفال والتفاعلات الاجتماعية الصحية والتكيف الفعال، وقد توضح النتائج التي توصلنا إليها لماذا يعاني الأطفال الذين ينامون أقل في المتوسط من مشاكل عاطفية أكثر".

ووفقًا لألفانو تؤكد هذه النتائج، الحاجة المحتملة لتقييم عادات النوم الصحية وتحديد أولوياتها لدى الأطفال الضعفاء عاطفيًا.