ذكرت شركة الصناعات العسكرية البريطانية "بي.أيه.إي سيستمز" التي تطور طائرة مقاتلة جديدة باسم "تيمبست" (العاصفة)، أنها تدرس استخدام محرك بديل سواء هجين أو كهربائي تماما، في الطائرة الجديدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديف هولمز، مدير التصنيع بالشركة، قوله في مؤتمر عبر الإنترنت إن "بي.أيه.إي سيستمز" التي تعمل مع شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس هولدنجز "تدرس كل الخيارات" بشأن محرك الطائرة الجديدة، مشيرة إلى أنه من المقرر دخول هذه الطائرةة الخدمة في القوات الجوية البريطانية عام 2035.

وأضاف هولمز: "لن استبعد شيئا... إذا كنا نسعى لشيء سيظل يعمل حتى عام 2050 و2060 وحتى إلى ما بعد ذلك، فإن كل هذه الخيارات تصبح مجدية للغاية".

يذكر أن فكرة الطائرة المقاتلة الكهربائية مازالت في مهدها. ومن المشكلات الكبرى التي تواجهها وزن البطاريات المطلوبة لكي تظل الطائرة محلقة في الهواء.

وتطور رولز رويس نموذجا تجريبيا لطائرة تجارية هجين تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء وتحمل اسم "إي.فان إكس"، بالتعاون مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص، وقد تم تعليق المشروع خلال العام الحالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كوورونا.

وتبحث "بي.ايه.إي" استخدام وسائل حديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، في تصنيع أجزاء من الطائرة "تيمبست". وذكرت الشركة البريطانية اليوم انها ستتعاون مع شركة وليامز ادفانسد إنجنييرنج لتطوير تكنولوجيا التحكم في البطاريات والتبريد المستخدمة في سيارات سباق فورمولا 1.

وتستهدف شركة وليامز ادفانسد إنجنييرنج تطوير أنظمة اخف وزنا لتوفير الطاقة في سيارات السباق، وهو ما يمكن الاستفادة منه في تطبيقات أخرى.