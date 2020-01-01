قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن «المليشيا المدعومة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجهزون أنفسهم للهجوم على سرت»، متابعًا أن أردوغان يحاول أن يلقي بكل ثقله في معركة سرت لحسمها في أقرب وقت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن معركة سرت ستكون مغامرة خطيرة جدًا بالنسبة لأردوغان، لأسباب كثيرة! أهمها القدرة العسكرية المواجهة له والمدعومة من الزخم الشعبي والدعم العربي، فضلًا عن القوة الضاربة المصرية وإرادة القوات الليبية على الأرض، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي أحبط خطط ومطامع القوات التركية والمليشيات على الأرض.

وأكد أن القراءة الميدانية للمشهد ليست في مصلحة تركيا، قائبًا إن التصريحات التي تحاول تركيا أن تكسب بها صورة أنها قوية، قوبلت بمفاجأة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه للشعب الليبي.

ولفت إلى أن منطقة غرب ليبيا الاي تسيطر عليها المليشيا وتركيا ليست غنية بالموارد والثروات، ما يجعل المليشيات مدعومة بالقوات التركية تسعى للوصول للمناطق الغنية بالثروات والنفط، مؤكدًا أن جميع المناطق الغنية بالموارد والثروات تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية.

وذكر أن دعم مصر المباشر لليبيا جعل تركيا تدرك أن المعركة أصبحت مختلفة تمامًا؛ «لدخول الشفرة المصرية على الخط إضافة إلى الزخم العربي والدولي»، موضحًا أن منطقتي سرت والجفرة هي مناطق مفتوحة يصعب التقدم بداخلها إلا بدعم سلاح جوي متمكن.



