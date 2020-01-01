ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 2542

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إلى 2542 إصابة بعد تسجيل 91 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 38.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح عدد الوفيات 38 منذ 21 فبراير الماضي.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 19 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1455



وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى الثاني من أغسطس المقبل ضمنا.