كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن جاهزية إيدين هازارد، لاعب الفريق، لمباراة الغد أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية، تصريحات زيدان، اليوم الأربعاء، قبل المباراة الهامة والمرتقبة أمام فياريال، حيث تحدث عن جاهزية هازارد، قائلًا:" بإمكانكم رؤيته في مباراة الغد، لقد أصبح أفضل بكثير، وسيكون معنا، لقد ذهبت التقلصات التي كان يعاني منها، وهذه أخبار جيدة".

وتطرق زيدان للحديث عن مباراة فياريال، قائلًا:" إنها من أصعب المباريات في الموسم، لأنهم يعرفون كيف يلعبون، وهم دائمًا خصمًا صعبًا جدًا للعب أمامه، وأعتقد أنها ستكون أصعب مباراة في المباريات الأخيرة التي لعبناها".

وأجاب زيدان عما إذا كان اللاعبون يشعرون بأنهم أبطال، قائلًا:" لا على الإطلاق، الشئ الجميل الذي نمتلكه، هو الطاقة التي نضعها في عملنا كل يوم، وهي التي تحفزنا يومًا بعد يوم، وبالنسبة لكل شئ أخر، لا نعرف ماذا سيحدث".

وأكد الفرنسي:" التعادل في مباراتين لن يكون كافيًا بالنسبة لي، فالأمر لا يتعلق بالذي أفضله، فنحن هنا من أجل شئ واحد، التفكير في مباراة الغد والفوز بها، وهذا ما نعمل من أجله، لأننا نواجه فريقًا جيد".

وأشار زيدان في حديثه إلى ثنائي الريال سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، بعد اقترابهما من العام 34، حيث قال:" هناك الكثير من الشبه بين حالتهما وحالتي، ولكن الشئ الأكثر أهمية هو كيف يشعر اللاعب حيالها وما الذي يرغب في فعله".

وأوضح:" لقد توقفت عن لعب كرة القدم في عمر الـ34، ولكنني متأكد أن مودريتش يفضل مواصلة اللعب، لقد قدم موسمًا عظيمًا، ونعلم مدى جودته، ونستمتع بوجوده معنا في الفريق، ونفس الحال بالنسبة لراموس، كلاهما وصل لعمر الـ34".

وأتم زيدان حديثه بضرورة التركيز على مباراة الغد أمام فياريال من أجل حسم لقب الليجا، في ظل طلب النادي من مشجعي الفريق الالتزام بالتواجد في المنزل، وعدم الخروج للأحتفال، حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، بسبب تفشي فيروس كورونا.