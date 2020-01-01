بنجلادش: القبض على مالك مستشفى لاتهامه بتزوير تقارير اختبارات فحص كورونا

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على مالك مستشفى خاص لتورطه في تزوير الآلاف من اختبارات فحص فيروس كورونا في المنشآت الصحية التي يمتلكها في دكا.

وقد ألقت وحدة شرطة التدخل السريع القبض على محمد شاهد، مدير مستشفى ريجنت ليمتد، في قرية نائية بمنطقة ساتخيرا بجنوب غرب البلاد على الحدود مع الهند، بحسب ما قاله المتحدث باسم وحدة شرطة التدخل السريع الليفتانت كولونيل اشيكي بيلاه.

وأضاف أن شاهد كان يحاول الفرار إلى الهند عبر الحدود، موضحا أنه فر منذ إغلاق المستشفى التي يمتلكها في السابع من يوليو الجاري.

وتم إلقاء القبض على تسعة من العاملين بالمستشفى في وقت سابق، عقب أن وجد المحققون ما لايقل عن 6000 تقرير مزور لاختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان قد تم إلغاء التصريح الممنوح للمستشفى لاجراء اختبارات فيروس كورونا، حيث إن اختباراتها أظهرت إصابة البعض بالفيروس خطأ وخلو البعض من الفيروس بالخطأ أيضا.

وقد تقاضت المستشفى رسوما مرتفعة من المرضى، فيما يعد انتهاكا لاتفاق مع الحكومة يقضي بعلاج المصابين بفيروس كورونا مجانا.

وقد سجلت بنجلاديش 190 ألفا و57 حالة إصابة بفيروس كورونا و2424 حالة وفاة بالفيروس.

وتعرضت بنجلاديش لانتقادات عنيفة عقب أن ثبت إصابة الكثير من الركاب الذبن سافروا من دكا إلى إيطاليا بالفيروس، على الرغم من أنه كان بحوزتهم شهادات تثبت خلوهم من الفيروس.