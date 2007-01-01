قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا اليابانية تسجل 36 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا

أكدت قاعدة تابعة لمشاه البحرية الأمريكية "مارينز" في جزيرة أوكيناوا اليابانية 36 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته حكومة الجزيرة اليوم الأربعاء، لترتفع إجمالي الإصابات في المنشآت العسكرية الأمريكية في الجزيرة إلى 136، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت حكومة أوكيناوا إنه تم إبلاغها من قبل القوات الأمريكية بأحدث اختبارات إيجابية لأفراد في معسكر هانسن، الذي شهد الآن 58 من إجمالي الإصابات.

وبالإضافة إلى معسكر هانسن، هناك 71 حالة لها صلة بقاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاه البحرية الأمريكية، فيما تأكدت خمس حالات أخرى في قاعدة "كادينا" الجوية وواحدة في كل من معسكر "إم سي توريسوس ومعسكر "كينسر".