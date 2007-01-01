الأمين المساعد للجامعة العربية: النزاع في ليبيا لن يُحل إلا وفقا للمسارات السياسية

زكي: «الربيع العربي» تحوّل إلى شتاء قارس البرودة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن المنظمات الدولية التي تقودها الأمم المتحدة تحاول إيجاد حل للنزاع في ليبيا، معبرًا عن أسفه الشديد «لأن التطورات الموجودة على الأرض تفرض نفسها على الجميع».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مجمل القول»، المذاع عبر فضائية «السعودية»، مساء الأربعاء، أن «هناك من يعتقد أن الحل العسكري هو أفضل الحلول في ليبيا، وهذا أمر خاطئ»، متابعًا: «النزاع في ليبيا لن يُحل من خلال العمل العسكري، وإنما المسارات السياسية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين».

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن مؤتمر برلين جمع كل الفرقاء الإقليميين والدوليين الذين لهم تأثير أو تأثر بالوضع الليبي.

وعن الحديث عن أن الجامعة العربية لم توفق في فترة ما في تدويل ملف الأزمة الليبية، أشار «زكي» إلى أن هذا الحديث ليس بعيدًا كل البعد عن الحقيقة، مستطردًا: «كان في عام 2011 تحركات شعبية في الدول العربية، والتي سميت بـ«الربيع العربي»، ولكن للأسف اكتشفنا جميعًا أنه انقلب إلى شتاء عربي قارس البرودة.

ونوه بأن «الوضع في ليبيا بدايته كانت غيرموفقة»، قائلًا إن «الفرقاء الليبيين كان دائمًا لديهم فرصة لكي يحاولون استرداد ما تم كسره من البداية، ولكن لم يأخذوا هذا في الاعتبار لوجود مليشيات على الأرض، إضافة إلى وجود أطراف فاعلة في المعادلة الليبية لها ارتباطات خارج ليبيا، وهو ما أدى إلى أن يكون الوضع الليبي مرهون بإرادة خارجية وهو ما أثر على فرص التسوية السياسية».