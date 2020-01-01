تسجيل 700 ألف مسافر تايلاندي في برنامج لتحفيز السياحة الداخلية

فتحت تايلاند الباب أمام التسجيل في حزمة لتحفيز السياحة الداخلية اليوم الأربعاء، في إطار برنامج يمكن أن يغطي ما يصل إلى 40% من التكاليف نيابة عن المسافرين.



وقال لوارون ساينجسانيت، رئيس مكتب السياسة المالية، إن نحو 700 ألف شخص سجلوا في الحزمة حتى صباح الأربعاء.



وكجزء من حزمة "نتجول معا"، ستدفع الحكومة ما يصل إلى 40% من تكاليف الإقامة الفندقية والسفر.



ومع ذلك، لا يتجاوز الحد الأقصى للمساهمة 3 آلاف بات (95 دولارا) لكل طلب من تكلفة الفنادق وألف بات لكل تذكرة طيران.



وفي الإجمالي، سوف تمول الحزمة جزئيا ما يصل إلى خمسة ملايين إقامة فندقية ومليوني تذكرة طيران حتى 31 أكتوبر.



ويحق فقط للتايلانديين فوق سن 18 عاما الاستفادة من البرنامج، حيث يتلقى من تقبل طلباتهم رسالة نصية قبل أن يتمكنوا من حجز رحلتهم.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز السياحة الداخلية وإنعاش قطاع السياحة الذي يعاني بسبب جائحة كورونا.



يشار إلى أن السياحة في تايلاند تشهد أدنى مستوى لها منذ عام 1953، وفقا لما قاله يوتاسك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلاند.



ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة السياحة، تراجعت أعداد السائحين والإيرادات الناجمة عن ذلك بنحو 60% في الفترة من يناير إلى مايو هذا العام مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.