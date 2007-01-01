خالد جلال: انتهاء استعدادات «عودة الروح» لقطاع الإنتاج الثقافي

أعلن المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، انتهاء الاستعدادات لعودة النشاط للمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للقطاع، وذلك من خلال احتفالية خاصة تقام في السابعة والنصف مساء غد الخميس في ساحة الهناجر بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعدد من قيادات العمل الثقافي، وافتتاحى لبرنامج العروض الذي يحمل عنوان "عودة الروح".

نشر خالد خلال على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور للمسرح المكشوف في ساحة الهناجر بعد تجهيزه، وكذلك بوسترات ولافتات الاحتفالية والتي حملت عبارات للتوعية بضرورة الالتزام بشروط الحفاظ على الصحة والوقاية من فيروس كورونا.

وعلق جلال عبر الصفحة قائلا: "تحت رعاية وبحضور معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، افتتاح أنشطة قطاع الإنتاج الثقافي "عودة الروح" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مساء الخميس بعرضي البيت الفني للمسرح "الليلة الكبيرة" لمسرح العرائس و"لبخيل" لمسرح الشباب أسعار التذاكر ٢٠ و ٣٠ جنيه، وبرنامج حافل خلال شهري يوليو وأغسطس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار والبيت الفني للفنون الشعبية الدكتور عادل عبده ومركز الهناجر للفنون الفنان محمد دسوقي".