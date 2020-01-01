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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وزاد نيكي 1.02 في المئة إلى 22817.91 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 في المئة إلى 1579.10 نقطة.