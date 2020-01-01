 المؤشر نيكي يرتفع 1.02% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 1.02% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 13 مارس 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 13 مارس 2020. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 5:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 5:41 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وزاد نيكي 1.02 في المئة إلى 22817.91 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 في المئة إلى 1579.10 نقطة.

 


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