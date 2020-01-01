كشف مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الكويت ضمن جولة بالمنطقة يوم غد الخميس، لافتا إلى أنه سيلتقي خلالها مع وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها على كافة الأصعدة، إضافة الى التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا ضمن إطار الجهود الدولية بهذا الخصوص.

وأضاف بيان صادر عن مكتب الخبيزي، اليوم الأربعاء، أن الوزيرين سيناقشان مجمل القضايا الإقليمية وتطوراتها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الزيارة تعكس مستوى التنسيق المتميز الذي يجمع البلدين فيما يتعلق ببحث القضايا والملفات الإقليمية والدولية، مشيدا بالدور الفرنسي الريادي بالساحة الدولية وعلى الأخص في قضايا الشرق الأوسط.