الصين تتبرع بمواد لمكافحة كورونا لمنظمة التعاون الإسلامي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء تسليم مجموعة من المواد لمكافحة وباء "كورونا الجديد" (كوفيد-19) إلى أمانة منظمة التعاون الإسلامي من خلال السفارة الصينية لدى المملكة العربية السعودية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح اليوم- إن الوباء أصاب كلا من الصين والدول الإسلامية، وإنه في أصعب الأوقات بالنسبة للصين، قدمت الدول الإسلامية دعما قيما للصين، وأن الصين ستساعد الدول الإسلامية بنشاط في مكافحة الوباء أيضا.



وأكدت يينغ عزم بلادها مواصلة تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، والعمل معا لمكافحة الوباء والمساهمة بصورة مشتركة في قضية الصحة العامة العالمية.