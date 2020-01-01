إدارة ترامب تلغي القيود المفروضة على تأشيرة الطلاب الأجانب للبقاء في أمريكا

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ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قاعدة جديدة تلزم الطلاب الأجانب الذين تعقد فصولهم الجامعية بالكامل على شبكة الإنترنت بمغادرة الولايات المتحدة.

وتم الإعلان عن القرار خلال جلسة استماع بين جامعتين رفعتا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمحاولة إيقاف القرار، الذي كان سيقضي على حياة مئات الآلاف من الطلاب الأجانب.

وخلال جلسة الاستماع، وافقت الحكومة على إلغاء التوجيه السياسي وأي تنفيذ بعد التوصل إلى اتفاق مع جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفقا لملخص رسمي لجلسة الاستماع.

وتعد هذه الخطوة تراجعا غير عادي من إدارة ترامب بعد أقل من أسبوعين من إعلان القرار.





وكانت إدارة الهجرة والجمارك قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الطلاب الدوليين الذين يسعون للحصول على شهادة جامعية سيتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة إذا حولت جامعاتهم الصفوف التعليمية إلى الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا.