سول تحقق في اتهامات التحرش الجنسي ضد عمدتها بعد وفاته

تبدأ مدينة سول تحقيقا في اتهامات التحرش الجنسي ضد بارك وون سون عمدة العاصمة الكورية الجنوبية الذي توفي بسبب ما بدا أنه انتحار الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة المدينة، اليوم الأربعاء، أنها سوف تشكل فريقا من المسؤولين وأعضاء المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى خبراء قانونيين للبت في الاتهامات "بشكل منصف وموضوعي".



ولم يتضح متى ستبدأ المجموعة التحقيق والمهلة التي سوف تحصل عليها للانتهاء منه.



وقالت الإدارة إنها سوف تتشاور أولا مع المنظمات النسائية والمنظمات الأخرى، معربة عن استيائها من "التقارير القائمة على التوقعات والتكهنات " بشأن الاتهامات .



وكانت سكرتيرة سابقة لبارك عملت في مكتبه قد تقدمت بشكوى تحرش جنسي ضده، قبل يوم واحد من وفاته يوم الخميس الماضي.



وقال محاميها أمس الأول الاثنين للصحفيين إنها اتهمت بارك بالتحرش الجنسي بها لمدة أربع سنوات، مع استمرار ذلك بعد نقلها إلى وظيفة أخرى، وفقا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء ووسائل إعلام أخرى.



ودعت منظمات حقوق المرأة إلى إجراء تحقيق في الاتهامات رغم وفاة العمدة.



وبحسب مسح شمل ألف ناخب أجرته هيئة الإذاعة الحكومية، أيد 4ر66% من المشاركين إجراء تحقيق في الاتهامات .