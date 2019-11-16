الكويت تسجل 3 وفيات و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 399 حالة.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 703 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفا و877 حالة.



وأشار السند إلى وجود 146 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 736 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 47 ألفا و897.