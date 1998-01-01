أكبر موقع لأرشفة التاريخ الإفريقى مهدد بالأزمة الاقتصادية لكورونا

يهتم موقع "تاريخ جنوب إفريقيا أون لاين"، بأرشفة عادلة ومحايدة للتاريخ الإفريقى، وخلال عمله على مدار عقدين من الزمن أصبح أكبر موقع لأرشفة التاريخ الإفريقى، ولكن الطبيعة المستقلة للموقع القائمة على نظام من التبرعات جعلته فريسة للأزمة الاقتصادية التابعة لانتشار وباء كورونا.

ويقول بدر الدين، المنحدر من أسرة هندية مهاجرة لجنوب إفريقيا، لموقع "ديلى مافريك" الجنوب إفريقى، إنه أراد إيصال التاريخ الصحيح للجيل الجديد بعيدا عن التشويه والتحيز للاستعمار الذي يملأ المناهج الدراسية، وهدف الموقع تكوين جيل قادر على النمو والنهضة ببلاده.

ويضيف بدر الدين، أن الموقع بدأ عام 1998 بالعمل من المنزل من قبل طلاب متخصصين بالتاريخ وبمساعدة طلاب متخصصين بمجال التكنولوجيا، وكان العمل من البيت دون وجود مقر للإدارة حتى تبرعت جامعة جنوب إفريقيا بمكاتب لتكون مقرا لتشغيل الموقع.

ونشر الموقع، 50 ألف مادة متنوعة من الفيديوهات والصور والوثائق لأرشفة التاريخ، وجذب الموقع عددا كبيرا من القراء وبلغ 6 ملايين شخص بالعام الماضى وحده.

ويعمل بالموقع 11 شخصا ولكن مع تدفق عشرات المحتويات المحتاجة للتعديل يوميا يعتمد الموقع على فريق من المتدربين والذين ينتجون ثلثى مواد الموقع.

وكنوع من التشجيع والمكافأة يمنح الموقع منحا دراسية متنوعة بين البكالوريوس والماجيستير والدكتوراة، فخلال 10 سنوات تم إعطاء 160 منحة.

ويقول بدر الدين، إن العديد من الجمعيات على غرار تشارلز ستيوارت وفورد دعمت الموقع ولكن مع انتشار كورونا بدأ الدعم يقل لدرجة اضطرار الإدارة خفض الرواتب للنصف والتفكير بإغلاق المكاتب والمقرات.

ويشير بدر الدين، إلى الدور الذي يلعبه الموقع بالتوعية التاريخية لكل شخص في حياته الخاصة، متذكرا فتاة من زانبيا قُتل والدها بعد نفيه من جنوب إفريقيا، والتى تواصلت مع الموقع لمساعدتها عبر الأرشيف الخاص به للتعرف على عائلة والدها.