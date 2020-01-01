هولندا: إلغاء الرحلة الملكية السنوية في شوارع لاهاي هذا العام

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أعلنت الحكومة الهولندية أمس الثلاثاء أنها ألغت هذا العام الرحلة الملكية لملك وملكة البلاد في عربة تجرها الخيول، والتي عادة ماتجذب عشرات الآلاف من الأشخاص في شوارع مدين لاهاي.

وسيتم تقليص الاحتفال بـ "يوم الأمير" إلى حد كبير، ليصبح بدون حضور شعبي أو ركوب العربة التي تجرها الخيل.

وسيتابع الشعب المراسم التي تجرى يوم 15 أيلول/سبتمبر عبر شاشات التليفزيون، دون الحضور إلى لاهاي.

وخلال هذه المراسم، يدلي الزوجان الملكيان بخطاب سنوي من فوق العرش لافتتاح العام البرلماني، ثم مغادرة القصر الملكي داخل عربة تجرها الخيل.

ويخرج الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما في شرفة القصر الملكي خلال مراسم هذا العام.