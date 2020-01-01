منع استيراد الملابس المستعملة خوفا من كورونا يعطى قبلة الحياة لصناعة الملابس الكينية

اعتادت كاثرين مورينجا، أن تضع أمامها بأحد أسواق نايروبى الشعبية، كل أصناف الثياب المستعملة من معاطف أستراليا الثقيلة لفساتين أمريكا المتلألأة، وحتى الحقائب الجلدية الكندية الفاخرة، والتى تعطى الكينيين البسطاء فرصة للتأنق بأرخص تكلفة.

ولكن عملها وكثيرين من غيرها قتل السوق المحلى للثياب، حتى مارس الماضى، حين خرجت الحكومة بقرار غريب لمنع استيراد الملابس الأوروبية والأمريكية المستعملة خوفا من نقلها لكورونا.

ويقول فلس كايواغا رئيس اتحاد مصنعة الثياب الكينية لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن القرار فرصة للصناع المحليين لاستعادة مكانهم في السوق.

وتعد كينيا أكبر دولة إفريقية مستوردة للثياب الغربية المستعملة، وكحال بقية دول شرق إفريقيا، حاولت كثيرا التوقف عن استيراد الثياب الغربية لإنعاش الصناعة المحلية، ولكن خوفها من الإزالة من قوائم التنمية الإفريقية للولايات المتحدة الأمريكية الذي يعفى بضائع الدول المضمونة من الجمارك بالسوق الأمريكي، حال دون ذلك القرار لتلك الدول باستثناء رواندا.

وفي وقت خسارة الآلاف تجارتهم القائمة على الملابس المستعملة، وجد آخرون فرصتهم مثل وغيرة كاموانا، التي ورثت حرفة التفصيل عن أمها، ولمنافسة المنتج الأجنبى أنشأت محلها للتفصيل بغزل مستورد، وبالتعاون مع مصممى أزياء كينيين للعمل على أفضل جودة.

وتقول وغيرة، إنها منذ منع الاستيراد ولا يتوقف متجرها عن بيع الملابس النسائية التي يتراوح سعرها بين 25 و150 دولارا.

وأما عن الشركات المعتمدة على الملابس المستعملة مثل سواف كينيا التي تعمل على تحويل الملابس المستعملة الحريرية لحقائب ومحافظ، فقررت الاستعاضة عن ذلك بالتعامل مع الخياطين الكينيين.

وأما الشركات الكينية التي تعمل على تصدير صناعتها الكينية للخارج مثل فريدريك بيدنر، فاضطرت لتوقف حركة التجارة للتحول إلى السوق الكينى وتوزيع البضائع عالية الجودة عليه بنحو 50 طلبية يوميا.

وتقول إميلى آن، دارسة لظاهرة تجارة الملابس المستعملة بإفريقيا من جامعة لايدن الهولندية، إنها لا تتوقع استمرار منع استيراد الملابس المستعملة لكينيا نظرا لأنها تسعى لاتفاق تجارة حرة مع أمريكا.