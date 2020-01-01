لجنة وزارية تضم أوبك وشركائها لبحث تطورات سوق النفط

اختتمت اليوم اعمال الاجتماع العشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للبترول /أوبك / والشركاء من خارج المنظمة والتى عقدت بالفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.

وقال بيان لمنظمة أوبك اليوم الاربعاء أن اللجنة بحثت التطورات في سوق النفط العالمية وناقشت آفاق السوق للنصف الثاني من عام 2020.

وأكد البيان أن اللجنة شددت على أهمية "إعلان التعاون" في دعم استقرار سوق النفط منوهة إلى إلتزام جميع الدول المشاركة بتحقيق التوافق التام وتعويض أي نقص في حصص خفض الانتاج .

وشدد البيان على تمسك اللجنة بدعم جهود إعادة التوازن الجارية للمساعدة على تحقيق استقرار سوق النفط على المدى الطويل.

وذكر البيان أن اللجنة لاحظت وجود علامات تحسن مشجعة مع انفتاح الاقتصادات حول العالم في حين أنه قد يكون هناك عمليات إغلاق محلية أو جزئية أعيد فرضها في بعض الأماكن ولكن علامات التعافي واضحة سواء في الأسواق المادية أو الأسواق الآجلة.