تبدو النباتات المتدلية رائعة في الغرف ذات الأسقف المرتفعة، ومن هذا المنطلق الطحلب الإسباني واسمه اللاتيني "تيلاندسيا يوسنيوديس"، يُسهل الاهتمام به بشكل كبير.

والأنباء الجيدة هو أن الطحلب الإسباني لا يتطلب الكثير من الجهد لرعايته، فهو لا يحتاج تربة أو أصيص لأنه ونظرا لكونه من الفصيلة البروميلية لا يمتلك جذورا.

ولا يحتاج للري لأنه يمتص الرطوبة مباشرة من الجو، ويكفي فقط رشه ببساطة برذاذ المياه مرتين في الأسبوع.

غير أن الخبراء يقولون إنه يجب عليك وضعه في المكان الصحيح. فالطحلب الإسباني يحتاج إلى بقعة مضيئة، إلا أنه لا يتحمل أشعة الشمس المباشرة. ويحتاج أيضا إلى مساحة كافية ليتدلى منها بحرية.