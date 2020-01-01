التحالف العربي يعلن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا لاستهداف المدنيين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق المليشيا الحوثية صاروخاً باليستياً مساء الثلاثاء لاستهداف المدنيين وسقوطه داخل محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله" إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء صاروخاً باليستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي أن" عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء ويأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن".

وأكد "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".