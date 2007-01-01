إذا ما كان السمك النيء لا يجلب إلى الأذهان سوى السوشي، فربما لم تجرب قط السيفيتشي، إنه الطبق الوطني في بيرو وهو عبارة عن سمك طازج متبل و"مطهي" في عصير الليمون البارد.

إنه شيء قد لا يبدو شهيا، ولكن النتائج حقا تأتي برائحة قوية وقوام شهي للغاية.

مصطلح سيفيتشي لا يغطي طبقا فحسب، إنه طريقة طهي في حد ذاتها. فالسمة المميزة هي أن السمك النيء "مطهي" فقط بإضافة الحامض بدون أي حرارة.

ويقوم الحامض "الليمون" بتغيير بناء البروتين ويجعل السمك شفافا وطريا ولكن يظل متماسكا عند قضمه.

لإعداد سيفيتشي، السمك العالي الجودة هو أهم شيء، ويمكن قياس مدى الطزاجة من خلال الرائحة المالحة غير السمكية والجلد اللامع واللحم المتماسك والخياشيم الحمراء، أفضل الخيارات للسيفيتشي هي أسماك مثل القاروس والقُد وموسى والأسماك المفلطحة، كما أن السلمون والتونة هي أيضا خيارات شائعة.

قبل التحضير، يتم إزالة الجلد والعظم. ثم تُقطع الأسماك إلى شرائح أو مكعبات في سمك الإصبع وتتبل في عصير الليمون وبعض ملح البحر، ثم يتم تغطية السمك المقطع وتركه لمدة 15 دقيقة.

يكون السمك جاهزا عندما يبدو وكأنه قد تم طهيه، ويتم إزالة عصير الليمون الزائد ومزجه بالبصل الأحمر والفلفل والكزبرة وسيقان الكرفس المقطعة جميعها. وعلى حسب المذاق، يمكن استخدام مكونات مثل الزنجبيل والثوم والأعشاب الطازجة والليمون والطماطم والبابريكا.