المكسيك تسعى لتمديد إغلاق الحدود الأمريكية حتى 21 أغسطس

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قالت وزارة الخارجية المكسيكية، الثلاثاء، إن المكسيك اقترحت على الولايات المتحدة تمديد إغلاق حدودها البالغ طولها 3200 كيلومتر لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة على موقع تويتر إنه سيتم الإبقاء على حظر "النقل البري غير الضروري" عبر الحدود حتى 21 أغسطس.

وتم تقديم الاقتراح "بعد مراجعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/".

وقد تم بالفعل تمديد إغلاق الحدود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس، ثلاث مرات. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق الأخير في 21 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية "ستستمر الدولتان في السعي إلى تنسيق الإجراءات الصحية في المنطقة الحدودية."