 المكسيك تسعى لتمديد إغلاق الحدود الأمريكية حتى 21 أغسطس - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2020 12:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المكسيك تسعى لتمديد إغلاق الحدود الأمريكية حتى 21 أغسطس

الحدود بين أمريكا والمكسيك
الحدود بين أمريكا والمكسيك
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:27 ص

قالت وزارة الخارجية المكسيكية، الثلاثاء، إن المكسيك اقترحت على الولايات المتحدة تمديد إغلاق حدودها البالغ طولها 3200 كيلومتر لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة على موقع تويتر إنه سيتم الإبقاء على حظر "النقل البري غير الضروري" عبر الحدود حتى 21 أغسطس.

وتم تقديم الاقتراح "بعد مراجعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/".

وقد تم بالفعل تمديد إغلاق الحدود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس، ثلاث مرات. وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق الأخير في 21 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية "ستستمر الدولتان في السعي إلى تنسيق الإجراءات الصحية في المنطقة الحدودية."


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك