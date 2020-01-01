البحر الأحمر السينمائي: انتهاء تكليف محمود صباغ بإدارة المهرجان

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مغادرة المخرج السينمائي محمود صباغ أروقة مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بعد انتهاء تكليفه بالإدارة التنفيذية للمؤسسة في مرحلتها التأسيسية التي تضمنت مبادرات عدة لخدمة قطاع الأفلام، من بينها الإعداد لتنظيم الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي لكن تم تأجيلها لدواعي وقائية مرتبطة بجائحة كورونا.

وأكدت مؤسسة المهرجان، مواصلة نشاطها لخدمة صناع الأفلام السعوديين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع صناعة الأفلام في المملكة والذي شهد أخيرا إطلاق وزارة الثقافة لهيئة مستقلة للأفلام، لتكون المظلة الرسمية للقطاع وللمنتسبين له من مخرجين وكتاب سيناريو وفنيين في مختلف تخصصات صناعة الأفلام.

وبانتهاء تكليف الصباغ بعد تحقيق أهداف المرحلة التأسيسية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من المنتظر أن يعود إلى نشاطه الإبداعي بوصفه أحد المخرجين السعوديين المميزين ممن حققوا نجاحات في ميدان صناعة الأفلام، حيث حصد بفيلميه "بركة يقابل بركة" و"عمرة والعرس الثاني" جوائز من مهرجانات سينمائية دولية مرموقة.