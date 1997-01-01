منذ انتشار فيروس كورونا، وأصبح العديد من الممارسات غير العادية أمر طبيعي ومألوف للناس في جميع أنحاء العالم، كجزء مثل التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل وارتداء الكمامات.

ويتساءل الناس: كيف سيكون مستقبلهم مع تغير نمط الحياة في وجود هذا الفيروس؟، ربما تكون الإجابة في رسم كاريكاتوري نُشر في صحيفة إيطالية عام 1962، تنبأ بحياة الناس في عام 2022، وفق ما نشرته صحيفة "انترناشونال بيزنس تايم" الأمريكية.

في الصفحة الأولى من طبعة عام 1962 لصحيفة "لا دومينيكا دل كورييري"، التي بدأ صدورها عام 1899، قد رسم والتر مولينو، وهو فنان ساخر إيطالي ورسام قصص مصورة، رسماً كاركاتورياً يصور العديد من المشاة في شارع عام 2022 وهم يسيرون كل فرد منعزلاً داخل عربة خاصة مغلقة وشفافة.

هل توقعت الرسمة جائحة فيروس كورونا؟

كانت تشير الصورة التي تم رسمها في ذلك الوقت إلى مركبات ذات راكب واحد وأربع عجلات، وهي افتراضية وضعها الرسام للتعامل مع حركة المرور في المستقبل وشكلها، وبدت السيارات في الصورة مشابهة لدراجة ولكنها مغلقة بقبة شفافة، وقد توفى مولينو في عام 1997 قبل اختراع الدراجة بواسطة دين كامين في عام 2001.

حاول الرسام مولينو التنبؤ بمستقبل المدن المزدحمة وحركة المرور الكثيفة، ولا يرتبط الأمر بفيروس كورونا بشكل قاطع، ولكن الصورة التي تنبأت بالحياة بعد 60 عامًا ظهرت على الإنترنت في مايو 2020، وتم تداولها بكثافة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب تفشي فيروس كورونا.