أصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها الجديدة بضروره ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا في مراكز التسوق ابتداءً من 24 يوليو الجاري.

وأثار القرار ردود فعل ساخرة من قبل الشعب البريطاني، الذي استخدم وسائل غريبة من الواقيات، حسبما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وجاءت التعليمات الجديدة، بعد شهرين من توصية الحكومة البريطانية لأول مرة بتغطية الوجه في الأماكن الداخلية، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين السكان.

لكن هناك استنثناءات لتلك التعليمات، وهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما والذين يواجهون صعوبة في ارتداء الغطاء بسبب إعاقة جسدية أو عقلية.

وبدأ العديد من سكان بريطانيا بتطبيق القرار، لكنهم قابلوا ذلك بأشكال ساخرة، إذ شوهد رجلا وهو يرتدى زوجا من "كلسون" لتغطية وجهه.

والتقطت الصورة وأعيد تداولها عبر مواقع التواصل مصحوبة بتعليق ضاحك "ما الفائدة من ارتداء قناع الوجهة إذا كان زوجا من الكلسون يفي بالغرض؟".

كما شوهد أشخاص وهم يرتدون حقائب "تيسكو" الحاملة وصناديق بلاستيكية على رؤوسهم.

ولا يقتصر الأمر على البريطانيين الذين سخروا من ارتداء الكمامة، إذ أصبح من الضروري ارتداء الأقنعة فى تورنيتو بكندا، حيث شوهد أحد الأشخاص يرتدى "كيسا" ورقيا على وجهه في السوبر ماركت، وقد قام الرجل بعمل فتحات في الكيس ليرى من خلالها.