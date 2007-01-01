المنتدى العالمي: التعامل الإيجابي مع الطبيعة يمكن أن يوفر 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030

قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن التعامل الإيجابي مع الطبيعة يمكن ان يخلق 395 مليونا وظيفة بحلول عام 2030 .

واشار تقرير الذى يحمل عنوان ( مستقبل الطبيعة والاعمال ) صدر اليوم الأربعاء فى جنيف ان اضافة قيمة الى الطبيعة يمكن ان يوفر للشركات فرصة اعمال بقيمة 10.1 تريليون دولار .

وأضاف التقرير أنه يستند فى تحليله إلى أمثلة من العالم الحقيقي حيث تم تحسين نتائج الأعمال من خلال نتائج جرى فيها التعامل مع الطبيعة بشكل ايجابى اذ ادت الزراعة الذكية على سبيل المثال وباستخدام اجهزة الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية فى إندونيسا إلى تحسين غلة المحاصيل فى المتوسط بنسبة 60 % .

كما شهدت التنمية الخضراء فى حديقة سوتشو الصناعية فى الصين زيادة فى ناتجها الاجمالى بحوالى 260 ضعفا من خلال التنمية الخضراء جزئيا فى الوقت الذى شهد الاشخاص الذين يعيشون فى المجتمعات الساحلية فى فيتنام زيادة فى دخولهم باكثر من الضعف بعد ترميم اشجار المنجروف .

وقال اكانكشا خاترى رئيس رئيس برنامج اعمال الطبيعة بالمنتدى الاقتصادى العالمي ،إنه يمكن معالجة أزمة التنوع البيولوجى التى تلوح فى الافق واعادة ضبط الاقتصاد بطريقة تخلق وتحمى ملايين الوظائف إضافة إلى حماية الامدادات الغذائية والاستفادة بشكل افضل من البنية التحتية والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة من خلال الانتقال الى حلول ايجابية فى التعامل مع الطبيعة.

وأوضح التقرير أن مايأكله العالم وينمية يشكل حوالى 10 تريليون دولار من الناتج المحلى الاجمالى العالمى ويعمل به مايصل الى 40 % من القوى العالمية العالمية ويشير الى انه يمكن للحلول الايجابية للطبيعة ان تخلق مايصل الى 191 مليون وظيفة جديدة و 3.6 تريليون دولار من الايرادات الاضافية او وفورات فى التكاليف بحلول عام 2030 .

فى هذا الخصوص وفى مجال تنويع النظام الغذائى يضيف التقرير انه فى ظل ان حوالى 75 % من الغذاء العالمى يأتى من 12 نباتا وخمسة انواع حيوانية وفى الوقت الذى توفر المنتجات الحيوانية حوالى 18 % من السعرات الحرارية لكنها تستهلك 80 % من الاراضى الزراعية فانه يمكن لنظام غذائي اكثر تنوعا للخضروات والفواكه ان يخلق 310 مليار دولار من فرص الاعمال سنويا بحلول عام 2030 .