ألمانيا تدعو إلى الاستعداد للتنازلات قبل القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي

دعت الحكومة الألمانية خلال المحادثات التمهيدية لقمة الاتحاد الأوروبي الطارئة المقرر عقدها نهاية هذا الأسبوع إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت، اليوم الأربعاء على هامش اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بالإطار المالي لعدة سنوات وخطة الإعمار، سيكون هناك بالطبع العديد من الأسئلة الخاصة التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لكل دولة"، مؤكدا في المقابل أنه يتعين الآن وضع المصلحة الأوروبية في صدارة الاهتمام.

وأضاف روت: "الأهم بالنسبة لنا جميعا في الاتحاد الأوروبي هو أن نتوصل الآن لاتفاق.. الوقت يضغط"، موضحا أنه لا يمكن المضي قدما بأوروبا إلا عند التضامن المشترك خلال أزمة صعبة.

وستدور القمة الطارئة التي ستبدأ بعد غد الجمعة في بروكسل حول مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تحفيز اقتصادي للسيطرة على التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا بقيمة 750 مليار يورو، أغلبها في صورة منح. كما تسعى القمة للتوصل إلى اتفاق حول الأطر المالية للاتحاد خلال الأعوام السبعة المقبلة.

وستُعقد القمة على مدار يومين. وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الاتحاد الأوروبي شخصيا في بروكسل منذ بدء جائحة كورونا.