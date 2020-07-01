اتحاد «عمال مصر» يطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون قطاع الأعمال

خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الصناعية الكبرى "الغزل والنسيج" و"الكيماويات" و"البناء والأخشاب"، و"الهندسية" رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أمس الثلاثاء، للتدخل العاجل لوقف إصدار التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ملاحظات لجنة التشريع بمجلس الدولة التي أكدت على وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات وزارة قطاع الأعمال.



وأشار الاتحاد، إلى اعتزام نقابات عامة بالطعن بعدم دستورية ذلك القانون حال إصداره دون إجراء حوار مجتمعي عليه، وخاصة بعدما شهدته جلسة اللجنة الاقتصادية، من عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يخص حقوق العمال، ومنظماتهم النقابية، ولما يحتويه على مواد تهدد مشاركة العمال، وتفتح الباب على مصراعية لتصفية الشركات بدلًا من تطويرًا تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على تطوير القطاع العام.



وقال الاتحاد في مذكرته، إنه حريص على تطوير شركات القطاع العام لما تمثلة من أهمية قصوى للاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، مضيفًا: "الأمر الذى نلوذ معه الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وهى قوام الصناعة في شتى مجالات حياة المواطن، خاصة وأن هذه الشركات لم تشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، خاصة في ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال، والتي نعترض عليها بشكل واضح وصريح والتي ناقشها مجلس النواب وأحالها لقسم التشريع بمجلس الدولة عملاً للماده 190 من الدستور".



وأضافت المذكرة: "وراجع قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات المقترحة على القانون، وأبدى ملاحظاته وفقاً للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتارخ 1/7/2020، والتي أبدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 لكى تصدر متفقه مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعه عليها مصر".



وتابعت: "جاءت تلك الملاحظات متمثلة في أنه لم يتم أخذ رأي اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للمادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنه 2017، والتي توجب أخذ رأى الاتحاد النقابي العمالى، حيث لم يتم فتح حوار مجتمعي مع الاتحاد، ومع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل القانون طبقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذى جمع بين الاتحاد ووزير قطاع الاعمال العام ديسمبر 2019، وبحضور وزير القوى العاملة.