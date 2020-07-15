الكونجرس الكولومبي يجتمع عبر الإنترنت بعد إصابة 9 نواب بكورونا

أفادت وسائل إعلام كولومبية، بأنه من المتوقع أن يفتتح الكونجرس الكولومبي دورته التشريعية الجديدة عن بعد عبر الإنترنت بعد أن تم تشخيص إصابة تسعة من أعضائه على الأقل بفيروس كورونا.

وعادة ما يتطلب افتتاح الدورة التشريعية في 20 يوليو حضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة عامة.

وألغت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا من أواخر مارس سمح للكونجرس بالعمل عن بعد.

لكن الخبراء القانونيين قالوا إن الكونجرس يمكن أن يواصل عقد اجتماعات عن بعد على أساس تشريع منفصل عن المرسوم الرئاسي.

وقالت تقارير تلفزيونية وصحفية اليوم الأربعاء وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن افتتاح الدورة التشريعية سيتم عن بعد للمرة الأولى، بما في ذلك خطاب الرئيس إيفان دوكي.