مستشار حكومي: الأولمبياد مهدد بالتأجيل مجددا

قال المستشار البارز بالحكومة اليابانية، كيوشي كوروكاوا، إن منافسات أولمبياد طوكيو قد تتأجل مجددا، إذا تطور فيروس كورونا المستجد بشكل أقوى.

لكنه أشار إلى أن التصاعد في عدد الحالات بطوكيو مؤخرا، يرجع إلى عدم اتباع الإرشادات الصارمة للوقاية من العدوى.

وكان كوروكاوا مستشارا علميا للحكومة اليابانية، بين عامي 2006 و2008، وترأس لجنة تحقيق في كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، والآن يعمل مستشارا للحكومة خلال أزمة كوفيد-19.

وأضاف "أعتقد أن الفيروس يتطور دائما، وربما يكون أقوى بكثير بما يؤدي إلى ظهور موجة ثانية.. يمكن أن تتأجل الألعاب الأولمبية مجددا، لكن لا يمكنني التنبؤ".

وتابع "اعتقد أن حالات الإصابة الجديدة في طوكيو حدثت، لأن الناس لا تتبع التوصيات.. لكن إذا حدثت تطورات ستكون القصة مختلفة تماما، وقد تحدث في أي مكان في العالم".

وواصل كوروكاوا "أحد المخاوف الآن، يتعلق بكيفية احتواء انتشار العدوى، والأمر الآخر كيفية دعم الاقتصاد، لأن الكثير من الأشخاص يفقدون الوظائف".

وقالت يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، الاثنين الماضي، إن الألعاب الأولمبية يجب أن تقام العام المقبل، لتكون رمزا لاتحاد العالم ضد الفيروس.