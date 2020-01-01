إيطاليا: الاستفتاء على تقليص عدد مقاعد البرلمان في سبتمبر المقبل

أكد مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن المواطنين سيدلون بأصواتهم بشأن مقترح على تقليص عدد المقاعد في برلمان البلاد عبر استفتاء دستوري مقرر يومي 20 و21 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إجراء انتخابات إقليمية خلال نفس اليومين، في فينيتو وليجوريا وتوسكانا وماركي وكامبانيا وبوجليا وفال دَأوستا.

ويتضمن الاقتراح بخفض عدد أعضاء غرفتي البرلمان بمقدار الثلث، مما يقلل عدد أعضاء مجلس النواب من 630 نائبا إلى 400، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

ورغم موافقة أغلبية أعضاء المجلسين على هذه الخطوة، يجب طرحها على الشعب في استفتاء، بموجب القواعد التي تنظم التعديلات الدستورية.