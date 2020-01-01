لاتفيا: التسجيل الإلزامي للقادمين من الخارج في إطار مكافحة كورونا

قال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز عقب اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستدخل التسجيل الإلزامي للمسافرين القادمين للبلاد من الخارج في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح كارينز أنه يتعين على القادمين إلى لاتفيا عبر وسائل النقل الدولي التسجيل لدى وصولهم اعتبارًا من 16 يوليو، مضيفًا أن القاعدة تسري أيضًا على القادمين بطائرات أو يخوت خاصة.

وسيكون التسجيل ورقيا في البداية، ثم يحل محله نظام إلكتروني خلال مدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وقال كارينز:"ندرك أنه قد يأتي خطر حقيقي من خلال القادمين إلى لاتفيا من المناطق أو الدول التي يطلق عليها ذات خطورة مرتفعة، حيث يكون انتشار المرض أعلى بكثير مما هو عليه في لاتفيا وداخل الحدود الآمنة لأوروبا".

وفتحت لاتفيا حدودها أمام القادمين من الدول الأوروبية ذات معدلات الإصابة المنخفضة في يونيو الماضي، ووافقت لاحقا على استقبال أشخاص من قائمة الدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة.