سانشيز: إسبانيا ملتزمة بإجراء إصلاحات لمواجهة التغير المناخي

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدورسانشيز، بعد لقاء نظيره السويدي ستيفان لوفين، إن إسبانيا ملتزمة بإجراء إصلاحات لمواجهة التغير المناخي وتسريع التحول الرقمي للبلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سانشيز القول في مؤتمر صحفي مشترك مع لوفين اليوم الأربعاء: "نحن ملتزمون بإجراء إصلاحات"، مضيفا: "لدينا هدف مشترك وهو تحقيق وجود أوروبا أقوى".

وناقش رئيسا الوزراء، خلال لقائهما، التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وحزمة التعافي الأوروبية المقترحة.

ومن المقرر أن يلتقى سانشيز هذا الأسبوع مع عدة قادة أوروبيين، قبل قمة المجلس الأوروبي المقررة لمدة يومين، والتي سوف تبدأ في 17 يوليو الجاري. وقال رئيسا الوزراء إنهما يتوقعان أن تكون المفاوضات صعبة.

وقال لوفين إنه يعارض حجم حزمة التعافي المقترحة، موضحا أنه يعتقد أنه يجب أن يكون جزء من الأموال على هيئة منح لا يجب ردها.