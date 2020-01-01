فيتنام ترحب بالموقف الأمريكية إزاء الصراع في بحر الصين الجنوبي

رحبت فيتنام بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن مزاعم الصين العدوانية بسيادة بكين على بحر الصين الجنوبي غير شرعية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفيتنامية اليوم الأربعاء.

وقال بومبيو في بيان صحفي أمل الأول الاثنين: "حيث إن بكين لم تطرح ادعاء بحريا قانونيا مترابطا بالسيادة في بحر الصين الجنوبي، ترفض الولايات المتحدة أي ادعاءات من جمهورية الصين الشعبية بالسيادة في المياه تتجاوز 12 ميلا بحريا من الجزر التي تدعى السيادة عليها في جزر سبراتلي".

وأضاف بومبيو أن أي إجراء تقوم به الصين في المياه ما بعد 12 ميلا بحريا، بما في ذلك صيد الأسماك أو تطوير الهيدروكربونات، يعتبر غير قانوني.

وأمس الثلاثاء، ذهب ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا، إلى ما هو أبعد من ذلك، عندما قال إن الولايات المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات على الصين بسبب الإجراءات غير القانونية في المنطقة. وردا على ذلك، قالت الصين إنها لا تخشى شيئا.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الفيتنامية لو ثي ثو هانج عن دعم بلادها لموقف الولايات المتحدة إزاء التوترات المتصاعدة.

وقالت المتحدثة: "ترحب فيتنام بموقف الدول الأخرى بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، التي تتوافق مع القانون الدولي، كما جاء في قمة آسيان رقم 36- كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تعد إطارا قانونيا ينظم جميع الأنشطة في البحر".

وتدعي الصين سيادتها تقريبا على كامل بحر الصين الجنوبي، وأقامت العديد من الجزر الاصطناعية ومنشآت ذات قدرات عسكرية على مناطق الشعاب المرجانية والنتوءات المتنازع عليها في المنطقة، والتي تدعي فيتنام أيضا السيادة عليها.