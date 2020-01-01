نهاية مأساوية لأمين شرطة سياحة بعد سقوطه من الطابق الثالث بالغردقة

لقي أمين شرطة يعمل بشرطة السياحة بالبحر الأحمر، مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من عمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وجاري التحقيقات.



وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة، يفيد تلقية بلاغًا من غرفة عمليات البحر الأحمر برئاسه العميد حاتم بدور، بسقوط شخص من الدور الثالث بعمارة سكنية بمنطقة مبارك 14 شمال مدينة الغردقة.



وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وتبين وفاة أمين في العقد الخامس من العمر يدعى "سعيد. ن"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وجاري التحقيقات.



وتبين من التحريات الأولية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأن المتوفى حاول التسلق من بلكونة أحد الجيران لمحاولته فتح شقته، خاصة لأنه كان عائدًا من إجازته، ونسيانه مفتاح الشقه من الداخل، واختل توازنه وسقط من الدور الثالث.



تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.