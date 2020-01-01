رئيس جامعة بني سويف: فوز مشروع بحثي في مجال السموم بتمويل 100 ألف جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز مشروع بحثي بكلية الطب البيطري في مجال تقليل آثار السموم على الحيوان، بتمويل 100 ألف جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع بعنوان "تقييم الطحالب البنية كعامل مضاد للأكسدة للتخفيف من الآثار الضارة الجزيئية والكيميائية الحيوية لحمض الجبريليك على الفئران البيضاء"، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى دراسة التأثيرات الإيجابية للطحالب البنية في تقليل علامات السمية الجزيئية والكيميائية والحيوية لحمض الجبريليك في الفئران البيضاء، بحيث يتم تقييم السام على خلايا الكبد، وقدرة الطحالب البنية على تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن هذه الخلايا.

جدير بالذكر، أن الفريق البحثي يعمل تحت إشراف الدكتور خالد عباس رئيس قسم السموم والطب الشرعي بالكلية وبعضوية الدكتورة فاطمة إبراهيم كباحث رئيسي والدكتور محمد أحمد محمود والدكتورة دعاء رمضان والمعيدة شيماء محمد أحمد كباحثين بالمشروع.