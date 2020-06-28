محمد بن زايد يعلن عدم تسجيل حالات وفاة بكورونا في الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد في بلاده، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب «بن زايد»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، «بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب "كوفيد – 19" في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة».

وأضاف «هذه نتيجة مبشرة لنا جميعًا، والتحدي مستمر، ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية».





بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا .. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب " كوفيد - 19 " في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعا .. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 15, 2020