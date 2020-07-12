167 نائبا يدافعون عن وزير الداخلية الفرنسي الجديد الذي يواجه تهمة الاغتصاب

أعرب نحو 167 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من حزب الوسط الذي ينتمى له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجماعات مؤيدة له عن دعمهم لوزير الداخلية الجديد، الذي تم تعيينه في منصبه على الرغم من اتهامه بالاغتصاب.

وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ قد كتبوا مقالة في صحيفة "لوموند" اليوم الأربعاء بعنوان "الثأر العام ليس عدالة"، دافعوا خلالها عن أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين برئ حتى تثبت إدانته.

وقالوا: "في البلاد التي يتم فيها انتهاك مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لا يحظى ضحايا العنف الجنسي والنساء عامة بحماية أفضل".

ونفى دارمانين بشدة الاتهامات. ودافع ماكرون عن الوزير في حوار أمس الثلاثاء بمناسبة يوم الباستيل، قائلا إنه تم إسقاط التحقيقات عدة مرات، قبل أن يتم إعادة فتحها "لأسباب إجرائية".

وفي عمود آخر بنفس الصفحة، أدان 91 من النشطاء المعنينة بحركة المرأة ومفكرون من 35 دولة تعيين دارمانين ووزير العدل إيريك دوبون موريتي، المحامي البارز الذي انتقد عناصر من حركة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي.