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تقرير: مليون بريطاني أقلع عن التدخين خلال جائحة كورونا

تعبيرية
تعبيرية
لندن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:36 م

أظهر تقرير حديث أن مليون شخص أقلع عن التدخين في المملكة المتحدة، خلال تفشي وباء كورونا المستجد في الأشهر الماضية.

ووفقا لتقرير لجامعة "لندن كوليج" ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الأربعاء - فإن مليون شخص أقلع عن التدخين في الأشهر الماضية، بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأضاف التقرير، أن 44 ألف شخص إضافيين، حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال نفس الفترة، وفقا لمصادر بريطانية.

وأورد التقرير، أن الشباب بين عمر 16 و29، أقدموا على إقلاع التدخين بنسبة ضعف عدد من هم فوق 50 عاما، خلال الفترة الماضية.

ونشرت المملكة المتحدة حملة كبيرة تدعو فيها المدخنين للإقلاع عن التدخين خلال تفشي جائحة كورونا، لأنهم أكثر عرضة للتضرر من الفيروس في حال الإصابة.

وضرب فيروس كورونا بريطانيا "بقوة"، وأصاب أكثر من 290 ألف شخص، كما تسبب بوفاة 45 ألف شخص، وفقا لجامعة جون هوبكنز.


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