قالت منظمة السياحة الوطنية باليابان، اليوم الأربعاء، إن عدد الزائرين للبلاد انخفض بنسبة 9ر99% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في دلالة على الضرر الذي ألحقه تفشي فيروس كورونا بقطاع السياحة.



واستقبلت اليابان 2600 زائر في يونيو الماضي، مقارنة بـ 88ر2 مليون شخص خلال نفس الشهر العام الماضي.



وكان تفشي فيروس كورونا قد دفع الحكومة لفرض حظر على دخول الزائرين من 129 دولة ومنطقة، من بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين، أكبر سوق سياحي لليابان.



وأصبح اقتصاد اليابان يعتمد بصورة متزايدة على السائحين خلال الأعوام الأخيرة، وقد نظم المسؤولون حملات نشطة في الخارج وخاصة الدول الآسيوية الأخرى، لتعزيز قطاع السياحة.



وقالت منظمة السياحة إن عدد الزائرين ارتفع بأكثر من الضعف خلال خمسة أعوام ليصل إلى 8ر31 مليون شخص عام 2019.



وكانت اليابان تسعى لتعزيز عدد الزائرين ليصل إلى 40 مليون شخص بحلول عام 2020 بمساعدة دورة الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها الآن. وكانت لجنة الألعاب الأولمبية الدولية والجهات المنظمة في طوكيو قد قررت في مارس الماضي إرجاء إقامة دورة الألعاب لمدة عام.