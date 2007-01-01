المفوضية الأوروبية خطة جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في العالم الرقمي

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قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها تسعى إلى تكثيف مكافحتها للتهرب الضريبي في العالم الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن أحد المقترحات في هذا الصدد تمديد قواعد الشفافية الضريبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى المنصات الرقمية، مثل أمازون.

ومن شأن هذا المقترح الذي يتعين موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه، أن يؤدي إلى أن تغير دول الاتحاد الأوروبي بشكل تلقائي المعلومات بشأن قيمة الدخل الذي يحققه الباعة عبر المنصات الإلكترونية.

وقالت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إن التهرب الضريبي أدى إلى خسارة في العائدات بقيمة 46 مليار يورو (53 مليار دولار) بالاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وبحسب خطة المفوضية، يتعين على المنصات الرقمية الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة بالضرائب في إحدى الدول الدول الأعضاء بالاتحاد مرة واحدة كل عام.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تحظى بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية، وتقع هذه الصلاحيات بالأساس في يد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.