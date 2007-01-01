عقيلة صالح: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة ونقدر دعم مصر لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا

أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، عن امتنان وتقدير الشعب الليبي ومجلس النواب لما يقدمه إخوتنا في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم لليبيا وشعبها، لمواجهة كافة الأخطار المحدقة ببلدينا في تجسيد للتضامن العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن تصريح المستشار عقيلة صالح جاء عقب عودته، اليوم الأربعاء، من روما بعد زيارة رسمية إلى إيطاليا، التقى خلالها رئيس مجلس النواب، ورئيسة مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وأكد صالح حق الشعب الليبي الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه ضد التدخل الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، مشيرًا إلى التزام مجلس النواب الليبي بمخرجات "مؤتمر برلين" الذي عقد بألمانيا خلال يناير الماضي، و"إعلان القاهرة" الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 يونيو الماضي.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عن دعم مجلس النواب جهود الاتحاد الأوروبي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا الذي تقوم به تركيا الآن، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع قرار حظر توريد الأسلحة، ووقف إطلاق النار بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي التابع الأمم المتحدة، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية و استئجار المرتزقة، إضافة إلى وقف الدعم لجميع الأفراد والجماعات الإرهابية.