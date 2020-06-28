الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى كازاخستان لمكافحة كورونا

أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء عن الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات لدى كازاخستان، قوله إن بلاده لم تدخرا جهدا في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس.

وأضاف: "كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من الإمارات، فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إليها واستفاد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد".